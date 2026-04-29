ATAKUM SAHİLİNDE ACI MANZARA

Samsun’un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ölü bir yunusla karşılaştı. Yunus, bölgedeki vatandaşlar arasında şaşkınlık ve üzüntüye neden oldu.

ALAÇAM’DA DA BENZER VAKA

2 Nisan’da da, Samsun’un Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan sahilinde de benzer bir durum yaşandı. Vatandaşların ihbarıyla bulunan ölü yunus, yapılan incelemelerin ardından ekiplerce iş makineleri yardımıyla uygun bir alana gömüldü.

KARADENİZ GENELİNDE ALARM ZİLLERİ

Yunus ölümleri sadece Samsun ile sınırlı kalmıyor. Trabzon’da son bir ay içinde Araklı, Sürmene ve Ortahisar sahillerinde de vakalar kaydedildi.