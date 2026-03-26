Giresun Bir dönem Süper Lig’de fırtınalar estiren Giresunspor, kendi sahasında aldığı mağlubiyetle profesyonel liglere veda etti. Yeşil-beyazlı ekip, 52 Orduspor FK’ya 1-0 yenilerek ligin bitimine 4 hafta kala Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) düştü.

ERKEN GELEN GOL YIKTI

Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanan kader maçının henüz 10. dakikasında Emre Gemici’nin penaltı golüyle 1-0 geriye düşen Giresunspor, maçın geri kalanında beraberlik golünü bulamadı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan 52 Orduspor, ev sahibi ekibe gol fırsatı tanımadı.

TARİHİ ÇÖKÜŞ TESCİLLENDİ

Haftalardır düşme hattında can çekişen Giresunspor, bu sonuçla matematiksel olarak profesyonel liglerden düşmeyi garantiledi. Giresun temsilcisi, önümüzdeki hafta sonu Tokat Belediyespor ile prestij maçına çıkacak ancak bu müsabaka sonucu değiştirmeyecek.