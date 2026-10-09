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Kaynak: AA

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleştirilecek karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Ligin geride kalan 6 haftasında 10 puan toplayarak 7. sıraya yerleşen Trabzonspor, hanesinde 4 puan bulunan ve 16. basamakta yer alan Samsunspor karşısında puan kaybı yaşamak istemiyor.

Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek milli maç arasına moralli giren Karadeniz ekibi, Samsunspor karşısında da galip gelmesi durumunda bu sezon ilk kez üst üste iki lig maçını kazanmış olacak.

DEPLASMANDA İLK PEŞİNDE

Süper Lig'de sahasında oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, dış sahada ise 153 günlük deplasman galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Dış sahada ilk hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak bu sezon tek deplasman puanını alan bordo-mavili takım, üçüncü hafta Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1, beşinci haftada TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde ederken 9 Mayıs 2026'da oynanan bu karşılaşmanın ardından dış sahada galip gelemedi.

Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi, Umut Nayir, Okay Yokuşlu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ve takımla çalışmalara katılarak hazır hale gelmeye çalışan Batagov ve Folcarelli'nin ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

NWAİWU, BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ KART SINIRINDA

Trabzonspor'da 3 sarı kartı bulunan Nijeryalı oyuncu Chibuike Nwaiwu, kart sınırında yer alıyor.

Bordo-mavili futbolcu, Samsunspor maçında kart görmesi halinde ligde gelecek hafta Beşiktaş ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.