Kaynak: DHA

Dolunay Mahallesi sahilinde meydana geldi. Denizde sürüklenen beyaz konteyneri gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, konteynerde inceleme başlattı.

Mahalle sakini Hüseyin Saraç (42), konteyneri ilk olarak evinin balkonundan gördüğünü belirterek, “Sabah Dolunay Mahallesi’ndeki evimin balkonuna çıktığımda denizde yüzen beyaz bir cisim gördüm. Telefonun kamerasını biraz yaklaştırdığımda konteyner olduğunu fark ettim. Daha sonra İstanbul’da konteyner taşımacılığı yapan arkadaşıma görüntüleri attım. Beyaz konteynerlerin genelde gıda veya soğuk zincir taşımacılığında kullanıldığını, panik oluşturacak bir durum olmadığını söyledi” dedi.

Saraç, “Daha sonra deniz kenarına indim, konteyneri yakından inceledim. Köşeye gelen dalgaların attığı beyaz bir çuval gördüm. İçinde mısır olduğunu düşünüyorum. Çuvalın da bu konteynerden geldiğini tahmin ediyorum. Panik yapılacak bir durum olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.