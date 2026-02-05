“Geniş Aile” başta olmak üzere birçok projede rol alan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyordu. Sağlık durumu kötüleştiği için hastaneye kaldırılan ve hakkında organ nakil kararı verilen ünlü oyuncu için uygun donör bulundu.

ÇALIŞMA ARKADAŞI DONÖR OLDU

Ünlü oyuncuya eski çalışma arkadaşı görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık donör oldu. Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen 11 saatlik organ nakli ameliyatı iyi geçti. Ameliyat sonrası Özkan’ın ağabeyi Umut Özkan hem Özkan hem de Kıvırcık'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

11 SAATLİK AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Ufuk Özkan'ın kardeşi paylaşımında “Şükürler olsun, ameliyatımız başarıyla gerçekleşti. Uzun bir bekleyişin ardından bu sürece büyük bir inanç ve güvenle girdik. Çok kıymetli ve alanında uzman hocalarımızın rehberliğinde bu yola çıktık ve ameliyatımız başarıyla tamamlandı” ifadelerini kullandı.

Nakil ameliyatı sonrası yoğun bakıma alınan Ufuk Özkan ile Salih Kıvırcık'tan bugün ilk hastane pozu geldi. Umut Özkan, ikilinin bugün normal odaya çıktıklarını söyledi.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Hem ağabeyi Ufuk Özkan ile hem de Salih Kıvırcık ile poz veren Umut Özkan, paylaşımına “Çok şükür yoğun bakımdan servise çıktık. Şimdilik herşey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler” notunu düştü.