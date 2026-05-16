Yeniçağ Gazetesi
16 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul 26°
Karacaören Barajı'nda unutulmaz 19 Mayıs! Spor ve doğa bir arada

Karacaören Barajı’nda unutulmaz 19 Mayıs! Spor ve doğa bir arada

19 Mayıs coşkusu Burdur’da doğa ve adrenalinle buluştu. Karacaören Barajı’nda düzenlenen Doğa ve Su Sporları Etkinliği’nde 250 sporcu kano yarışları ve doğa aktivitelerinde kıyasıya mücadele etti. Maviyle yeşilin buluştuğu organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Burdur'un Bucak ilçesindeki Karacaören Barajı'nda "Doğa ve Su Sporları Etkinliği" düzenlendi.

Yaklaşık 250 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Burdur Valiliği himayelerinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Mavinin ve yeşilin buluştuğu Karacaören Barajı'nda düzenlenen programda doğa yürüyüşü, kano yarışları, su sporları ve çeşitli doğa aktiviteleri yapıldı.

Gün boyunca devam eden etkinliklerde sporcular dereceye girebilmek için mücadele ederken vatandaşlar da etkinlikleri takip ederek keyifli anlar yaşadı.

Program sonunda farklı branşlarda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Karacaören Barajı'ndaki etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona ererken yarışmalara katılan sporcular Karacaören Barajı çok beğendiklerini ve bu tarzdaki etkinliklerin artırılmasını istedi.

Kaynak: İHA
