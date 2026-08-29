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Kaynak: İHA

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Bakırköy Mahallesi’nde yer alan tek katlı bir konutta henüz saptanayan bir sebeple yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı etkisi altına alan alevler, bölge sakinlerine endişeli dakikalar yaşattı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla itfaiye personeli sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin hummalı müdahalesi neticesinde, binayı tamamen kaplayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Herhangi bir can kaybı yahut yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından mesken tamamen tahrip oldu. Yangının çıkış sebebinin tespiti amacıyla inceleme başlatıldı.