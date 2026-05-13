Olay, Karacabey ilçesi Adliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kökünden sarsılan büyük bir ağaç, büyük bir gürültüyle yola devrildi. O esnada cadde üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet ile yol kenarında park halinde ya da hareket halindeki iki otomobil, devrilen dev ağacın gövdesi ve dallarının altında kaldı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Ağacın doğrudan üzerine devrildiği motosikletin sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Polis ekipleri, olası bir başka kaza riskine karşı cadde üzerinde güvenlik koridoru oluştururken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Belediye ekipleri ise yolu kapatan ve araçların üzerinde büyük hasara yol açan ağacı parçalara ayırarak kaldırmak için hummalı bir çalışma başlattı.