Türkiye genelinde tarımsal üretimde teknoloji kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor. Bursa’nın önemli tarım merkezlerinden biri olan Karacabey Ovası'nda çeltik (pirinç) üreticileri, geleneksel yöntemleri bir kenara bırakarak insansız hava araçlarıyla (dron) tohum ekimi gerçekleştiriyor.

ÇELTİK ÜRETİMİNDE YÜZDE 7,7'LİK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan 2026 yılı "Bitkisel Üretim 1. Tahmini" verilerine göre, ülke genelindeki çeltik üretiminin bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,7 oranında artış göstererek 1 milyon 74 bin tona yükselmesi öngörülüyor. Bu doğrultuda mayıs ayı itibarıyla çeltik sahalarında ekim mesaisi yoğun bir şekilde devam ediyor.

"DRON HEM ZAMANDAN HEM YAKITTAN CİDDİ TASARRUF SAĞLIYOR"

Son yıllarda tarım sektöründe popülerliği artan dronla ekim modeli, yakıt maliyetlerini düşürmesi ve iş gücü yükünü hafifletmesi sebebiyle Karacabeyli üreticilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Yürütülen teknolojik tarım faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Karacabey Ziraat Odası İkinci Başkanı Ramazan Düzen, üretimin yalnızca daha önceden tescillenmiş ve belirlenmiş alanlarda yapıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Geniş arazilerde drone ile ekim yapıyoruz. Daha hızlı ve pratik oluyor. Traktörle suyun içinde gezinmektense havadan dron ile tohum saçmak daha iyi. Yetişemediğimiz yerlerde yine traktör kullanıyoruz ancak dron hem zamandan hem yakıttan ciddi tasarruf sağlıyor."

"MANYAS GÖLÜ TAMAMEN DOLU, SU SIKINTIMIZ BULUNMUYOR"

Yeni üretim döneminde sulama altyapısına yönelik herhangi bir aksaklık veya kuraklık problemiyle karşı karşıya kalmadıklarını belirten Düzen, bölgenin su kaynakları hakkında şu bilgilendirmeyi paylaştı:

"Karacabey Ovası'nın suyu Manyas Gölü'nden geliyor. Manyas Gölü de Manyas Barajı da yüzde 100 dolu çok şükür. Su sıkıntımız yok. Tarlalarımızı hazırladık ve ekime başladık."