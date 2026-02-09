Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

CHP Aksaray Gençlik Kolları MYK Üyesi İsmail Karaca, Eskil’de gençlerle bir araya geldi. Karaca, gençliğin Türkiye’deki değişimin öncü gücü olacağını vurgulayarak, ilçe örgütlenmesinde emeği geçen İlçe Başkanı Ali Güçgüç’e teşekkür etti, göreve yeni atanan Gençlik Kolları Başkanı Mert Can Çakın’a başarı dileklerini iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyesi İsmail Karaca, Eskil’de gençlerle buluştu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Karaca, siyasal değişim sürecinde gençliğin belirleyici rol üstleneceğini ifade etti. Karaca’nın mesajları, partinin sahadaki gençlik hareketliliği açısından dikkat çekti.

“GENÇLER GELECEĞİNİ GERİ ALACAK”

Buluşmada yaptığı konuşmada gençlere seslenen Karaca, Türkiye’de umudu büyütecek kesimin gençler olduğunu belirtti. Karaca,

“Eskilli gençler geleceğini geri alacak. Gençler iktidar değişiminin lokomotifi olacaktır. Buna şüphe yok.”

ifadelerini kullandı.

Bu sözler, toplantıya katılan partililer tarafından sık sık alkışlandı.

TEŞEKKÜR VE YENİ GÖREVLENDİRME

Karaca, Eskil’de kurulan gençlik yapılanmasına katkı sunan isimleri de unutmadı. İlçe örgütlenmesinin mimarlarından biri olarak İlçe Başkanı Ali Güçgüç’e teşekkür eden Karaca, gençlik kollarında görevi devralan Mert Can Çakın’a da başarılar diledi.

Karaca konuşmasında,

“Bu gençlik yapısının baş mimarı İlçe Başkanımız Ali Güçgüç’e teşekkür ediyorum. Yeni atanan İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Mert Can Çakın’a başarılar diliyorum.”

dedi.

“YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ”

Programın sonunda birlik ve dayanışma vurgusu yapan Karaca, CHP örgütlerinin ortak mücadele anlayışıyla hareket ettiğini belirtti. Katılımcılarla birlikte sloganlara eşlik eden Karaca,

“Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Eskil’de gerçekleştirilen buluşma, CHP’nin gençlik yapılanmasının ilçelerde güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü gösterirken, önümüzdeki süreçte gençlere dönük saha faaliyetlerinin artarak devam edeceği değerlendiriliyor.