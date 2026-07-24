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Kaynak: AA / İHA

Karabük-Bartın kara yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 71 yaşındaki Şevki Karaca ile eşi Şehri Karaca için Safranbolu'nun Ovacuma köyünde cenaze töreni düzenlendi. Yakınları ve sevenlerinin katıldığı törende Karaca çifti, dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından Ovacuma köyüne getirilen cenazeler için Merkez Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Helallik alınmasının ardından Şevki ve Şehri Karaca'nın cenazeleri, Ovaköseler Köyü Afetevleri Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.

OĞULLARININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Feci kazada ağır yaralanan çiftin oğulları Şevket Karaca'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Sağlık ekiplerinin gözetiminde tedavisi devam eden Karaca'nın durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

KAZADA NE OLMUŞTU?

Kaza, Karabük-Bartın kara yolu Danişment köyü mevkisinde meydana geldi. Şevki Karaca yönetimindeki 78 SP 266 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 37 ER 619 plakalı tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Şevki Karaca ve eşi Şehri Karaca olayda yaşamını yitirirken, araçta bulunan oğulları Şevket Karaca ağır yaralandı.

Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü M.K. hakkında adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik inceleme ve soruşturmanın ardından netlik kazanacağını belirtirken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor.