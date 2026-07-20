Arnavutköy Fenerbahçeliler Derneği'nin 10. kuruluş yıl dönümü ile birleşen dev organizasyon, Karaburun Sahili'nde binlerce taraftarın katılımıyla festival havasında gerçekleştirildi.
Karaburun Sahili sarı-lacivert: Arnavutköy'de iki büyük coşku bir arada yaşandı
Fenerbahçe'nin kuruluşuna atfen her yıl coşkuyla kutlanan 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü, bu yıl İstanbul Arnavutköy'de çifte mutluluğa sahne oldu.Kaynak: İHA
Arnavutköy Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen ve gün boyu süren programda; konserler, DJ performansları ve sahne gösterileri sarı-lacivertli taraftarlara unutulmaz anlar yaşattı. Karaburun Sahili'ni dolduran binlerce sporsevere bayrak, atkı ve şapkaların dağıtıldığı etkinlik, marşlar eşliğinde tam bir görsel şölene dönüştü.
Yoğun katılımla gerçekleşen programa katılarak taraftarların coşkusuna ortak olan Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, hem Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü hem de derneğin 10. yıl dönümünü tebrik etti. İstanbul gibi metropollerde sivil toplum kuruluşu faaliyetleri yürütmenin büyük bir fedakarlık gerektirdiğini vurgulayan Hersanlıoğlu, dernek yönetiminin gönüllülük esasıyla yaptığı başarılı çalışmaları takdir ettiğini belirterek emeği geçenleri kutladı.
Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kurt da organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm yönetim kuruluna ve destek verenlere teşekkürlerini iletti. İlçede birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yansıtan derneğin, başarı dolu faaliyetlerini nice on yıllar boyunca aynı heyecanla sürdürmesini temenni etti.
Hem Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü hem de 2016 yılında temelleri atılan derneğin 10. yaşını aynı gün kutlamaktan büyük onur duyduklarını belirten Arnavutköy Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Gençay Karademir, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye genelinde resmi akreditasyona sahip Fenerbahçe derneklerinden biri olarak hem kulübümüzü hem de Arnavutköy'ümüzü en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bugünlere gelmemizde büyük pay sahibi olan kurucu üyelerimize, geçmiş dönem başkanlarımız Ferit Fidan, İsrafil Cingöz ve Güven Gökçe'ye ve tüm yönetim kurulu üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu başarı; yıllar boyunca verilen ortak emeğin, sarsılmaz bir dayanışmanın ve gönüllülük ruhunun eseridir."
Gecenin ilerleyen saatlerine kadar kesintisiz devam eden sahne performansları ve marşlar eşliğinde tek yürek olan binlerce taraftar, Karaburun semalarını sarı-lacivert renklerle aydınlatarak hafızalardan silinmeyecek bir kutlamaya imza attı.