Karaburun Sahili sarı-lacivert: Arnavutköy'de iki büyük coşku bir arada yaşandı

"Türkiye genelinde resmi akreditasyona sahip Fenerbahçe derneklerinden biri olarak hem kulübümüzü hem de Arnavutköy'ümüzü en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bugünlere gelmemizde büyük pay sahibi olan kurucu üyelerimize, geçmiş dönem başkanlarımız Ferit Fidan, İsrafil Cingöz ve Güven Gökçe'ye ve tüm yönetim kurulu üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu başarı; yıllar boyunca verilen ortak emeğin, sarsılmaz bir dayanışmanın ve gönüllülük ruhunun eseridir."