Kaynak: İHA

Safranbolu'nun verimli topraklarında yetişen üzümlerden, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan tamamen geleneksel metotlarla üretilen Yazıköy Üzüm Sirkesi, artık resmi olarak bir dünya markası olma yolunda ilerliyor. Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Şubat 2025'te yapılan tescil başvurusu olumlu sonuçlanarak ürünün yöresel özgünlüğü tescillendi.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Altuntepe, kazanılan mahreç işaretine ilişkin yaptığı açıklamada, emeği geçenlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bir önceki İl Tarım Müdürümüz Çetin Ayvalık'ın teknik destekleri ile Yazıköy Üzüm Sirkesine mahreç işareti almaktan dolayı son derece memnunuz. Safranbolu TSO olarak kültürel ve yöresel değerlerimizi koruma altına almak, geleceğe aktarmak öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor.

Bölgemizdeki diğer özgün ürünleri de koruma altına almak için çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Bu tescil, ürünümüzün hem ekonomik değerini artıracak hem de taklitlerine karşı koruma sağlayacak. Ayrıca bölge tarımını kalkındırmayı hedefleyen Safranova Projesi kapsamında da entegre çalışmalarımız devam ediyor."

Tescil haberi bölgede büyük bir sevinç yaratsa da Safranbolu TSO Başkanı Erol Altuntepe, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün oda yönetiminden habersiz bir şekilde yaptığı erken açıklamaya sitem etti. Tescil belgesinin aslında 5 Mayıs tarihinde çıktığını ancak mükemmelleştirmek için beklettiklerini belirten Altuntepe, sürecin perde arkasını şu sözlerle eleştirdi:

Kriter Değişikliği Talebi: "Bizim bu tescili hemen ilan etmememizin ve kamuoyuna duyuru yapmamamızın çok önemli bir sebebi vardı. Tescil belgesine eklenmesini istediğimiz bazı teknik kriterler bulunuyordu."