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Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. Mohammed Ömer Abdelaziz Salman idaresindeki 78 MA 0851 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Ürdün uyruklu Karabük Üniversitesi öğrencileri olan Salman ve Alsmadi'nin öldüğü belirlendi. 2 öğrencinin cansız bedeni, inceleme sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karabük’te, aydınlatma direğine çarpan motosiklette hayatını kaybeden Ürdün uyruklu üniversite öğrencileri Mohammed Ömer Abdelaziz Salman (24) ve Zahid Ali Abdallah Alsmadi (23) için Karabük Üniversitesi Camisi’nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile öğrenciler katıldı. Salman ve Alsmadi’nin cenazelerinin, işlemlerinin tamamlanmasından sonra memleketleri olan Ürdün’e gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, motosikletin sürücüsü Salman'ın sürücü belgesinin yetersiz olduğu belirtildi.