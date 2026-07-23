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Kaynak: AA

Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir haddehanede demir çelik ustası olarak görev yapan Sinan Aytel ve eşi, evcil kedileri için besin temin etmek amacıyla bir pet shopu ziyaret etti. İş yerinin arka kısmından gelen meleme seslerini fark eden çift, sesin geldiği alana yöneldiklerinde doğuştan fiziksel engeli bulunan siyah renkli bir keçi yavrusuyla karşılaştı.

Ön bacaklarında hareket kısıtlılığı bulunan minik canlı durumundan oldukça etkilenen karı koca, keçiyi sahiplenmeye karar vererek evlerine taşıdı. "Nazlı" adını verdikleri yavrunun bakımını titizlikle yürüten aile, minik hayvanı biberon yardımıyla doyururken hijyeni için de altını düzenli olarak bezliyor.

Sahiplenme sürecini aktaran Sinan Aytel, dükkandaki ses üzerine fark ettikleri yavruyu ömür boyu yanlarında tutacaklarını ifade etti. Doğuştan engelli olan Nazlı'nın evlerine gelen konuklar tarafından da büyük bir sevgiyle karşılandığını belirten Aytel, minik keçinin artık aileden biri haline geldiğini vurguladı.