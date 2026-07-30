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Kaynak: İHA

Karabük'te çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinlik hayata geçirildi. Karabük Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığıyla Yenişehir Yazlık Sinema'da düzenlenen "Yıldızların Altında Masal Akşamı", nostaljik açık hava atmosferinde yüzlerce aile ve minik öğrenciyi bir araya getirdi.

"EVLATLARIMIZIN NEŞESİNE ORTAK OLDUK"

Etkinliğe gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, çocuklara yönelik sosyal çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. Çetinkaya, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımız için düzenlediğimiz bu özel akşamda hemşehrilerimizin gösterdiği muazzam teveccüh bizleri son derece mutlu etti. Yazlık sinemamızın nostaljik ortamında çocuklarımızın neşesine hep birlikte ortak olduk" ifadelerini kulandı.

SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİME DESTEK

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ise çocukların yalnızca sportif değil, kültürel alanlarda da desteklenmesini önemsediklerini ifade etti. Güven, belediye ile kurulan iş birliği sayesinde çocukları masal dünyasıyla buluşturmaktan heyecan duyduklarını dile getirdi.

YAZ BOYUNCA HER ÇARŞAMBA DEVAM EDECEK

Ailelerin keyifli anlar yaşadığı ve miniklerin geleneksel hikayelerle buluştuğu "Yıldızların Altında Masal Akşamı" etkinliğinin yaz dönemi boyunca her çarşamba günü Yenişehir Yazlık Sinema'da ücretsiz olarak düzenlenmeye devam edeceği bildirildi.