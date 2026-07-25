Kaynak: İHA

Karabük Belediyesi, şehir genelindeki park, refüj ve sosyal yaşam alanlarında yürüttüğü peyzaj ve ağaçlandırma hamlesine aralıksız devam ediyor. Doğa dostu projelerle kent merkezini daha estetik ve ferah bir çehreye büründürmeyi hedefleyen ekipler, geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin yürüttüğü saha faaliyetleri doğrultusunda kent genelindeki peyzaj çalışmalarında 18 bin 600 adet ağaç, ağaççık ve çalı grubu dikildi. 30 bin metrekarelik yeni çim alan kente kazandırıldı. 138 bin metrekarelik mevcut alanda çim biçim ve bakım işlemleri yapıldı. Cadde ve refüjlere 30 bin mevsimlik çiçek yerleştirildi. 9 bin metrekarelik refüj peyzajı ile 34 park ve sosyal tesisin yenileme süreci tamamlandı.

Karabük'ün orman varlığı açısından Türkiye'nin lider illerinden biri olduğuna dikkat çeken Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, aynı yeşil dokuyu şehir merkezine de yansıtmayı amaçladıklarını vurguladı.

Göreve başladıkları andan itibaren mahalle, cadde ve parkları daha estetik ve yaşanabilir kılmak için çalıştıklarını belirten Başkan Çetinkaya; dikilen 18 binden fazla fidan ve tamamlanan peyzaj düzenlemeleriyle hemşehrilerine konforlu yaşam alanları sunduklarını ifade etti.

Belediye bünyesindeki saha ekiplerinin, belirlenen plan ve program dahilinde kent genelindeki bakım, onarım ve ağaçlandırma faaliyetlerini kesintisiz sürdüreceği aktarıldı.