Yangın, Eflani’ye bağlı Kavak köyü’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Hüseyin Aydemir’e ait evin çatı katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanı fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürülürken, evde yapılan incelemede Hüseyin Aydemir’in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında yaralanan Azime Aydemir ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.