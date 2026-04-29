Yeşil Mahalle’de akşam saatlerinde meydana gelen olay, bölgede üzüntüye neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Fırın Sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan Sezgin Bulut (53), yakınları veya komşuları tarafından dairesinde hareketsiz halde bulundu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine süratle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin daire içerisinde yaptığı kontrollerde, 53 yaşındaki Sezgin Bulut’un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Olay yeri inceleme ekipleri, şahsın hayatını kaybettiği odada ve ev genelinde detaylı çalışma yürüttü. Herhangi bir şüpheli duruma karşı titizlikle incelenen evdeki çalışmaların ardından Bulut’un cansız bedeni, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan adli tıp otopsisi sonucunda netlik kazanacak. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı inceleme çok yönlü olarak devam ediyor.