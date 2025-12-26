Kaza, saat 22.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi’nde meydana geldi. E.G. idaresindeki ambulans, Atatürk Bulvarı Sanayi Kavşağı yönüne geçiş yapmak istediği esnada M.M. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrilerek metrelerce sürüklendi. Ambulansta bulunan sağlık personelleri E.G., H.G.A. ve S.K. yaralandı.

Yaralı sağlıkçılar meslektaşları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.