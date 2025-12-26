Kaza, saat 22.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi’nde meydana geldi. E.G. idaresindeki ambulans, Atatürk Bulvarı Sanayi Kavşağı yönüne geçiş yapmak istediği esnada M.M. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Karabük'te trafik kazası: Metrelerce sürüklenen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı - Resim : 1

Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrilerek metrelerce sürüklendi. Ambulansta bulunan sağlık personelleri E.G., H.G.A. ve S.K. yaralandı.

Karabük'te trafik kazası: Metrelerce sürüklenen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı - Resim : 2

Yaralı sağlıkçılar meslektaşları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.