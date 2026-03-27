Merkez Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan sürücü kursunda çalışan Halil K.’den bir süredir haber alamayan mesai arkadaşları, kursa giderek durumu kontrol etmek istedi. Kapının kilitli olması üzerine çilingir çağırıldı. Odanın açılmasıyla birlikte Halil K.’nin hareketsiz halde olduğu görüldü.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Halil K.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından cenaze morga kaldırıldı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre Halil K.’nin kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülüyor.