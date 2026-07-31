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Kaynak: İHA

Karabük şehir merkezinden süzülen ve el değmemiş yapısıyla bilinen Soğanlı Çayı, sıcak havalarda leylek gruplarının vazgeçilmez durağı olmaya devam ediyor. Akarsuyun çeşitli bölgelerinde besin arayan, molalar veren ve toplu halde gökyüzünde süzülen leyleklerin eşsiz anları havadan çekilen görüntülere yansıdı. Bölgedeki yuvalarında zaman geçiren kuşların huzurlu halleri de kayıtlara girdi.

Yaban hayatının simgelerinden olan leyleklerin bu görsel şöleni, doğa tutkunları tarafından büyük bir hayranlıkla takip ediliyor.