Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerince yürütülen "Kontrollü Koşullarda Bilimle Yeşeren Safran Yetiştiriciliği" projesi kapsamında Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi’nde safran hasat etkinliği düzenlendi.

"YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRÜN ŞART"

Etkinlikte konuşan Karabük Valisi Oktay Çağatay, safranın ilçe ismiyle özdeşleştiğine vurgu yaptı. Kent yüzölçümünün yüzde 74'ünün ormanlarla kaplı olduğunu belirten Vali Çağatay, "Bu tür bir coğrafyada yüksek katma değerli ürün öne sürmezseniz tarımsal faaliyetleriniz sınırlı kalır. Başka bir ürün için 55-56 kilogram cüzi bir rakam olabilir ancak safranda çok büyük bir kıymet arz ediyor" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yasin Önder ise safran üretimindeki büyümeye dikkat çekti. 2023 yılında 81 dekar olan ekim alanının 115 dekara, üretici sayısının ise 55’e yükseldiğini açıklayan Önder, şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılında alınan AB Coğrafi İşaret tescili, ürünümüzün uluslararası alanda korunması ve tanınması açısından tarihi bir adımdır. İki yıl sürecek yeni projemizle yükseltilmiş yatak modeline geçiyoruz. Böylece toprak altı zararlıları, yabancı ot ve su taşkını risklerine karşı bilimsel yöntemleri devreye alıyoruz."

"GELEVEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ"

Safran üretim çiftliği işletmecisi Ziraat Mühendisi Mine Yılmaz ise safranın tarladan kurutma aşamasına kadar büyük emek istediğini belirterek, "AB tescilli bu tarımsal değerimizi doğru tekniklerle korumalı ve kalitesini sürdürülebilir kılarak gelecek nesillere aktarmalıyız" diye konuştu.