Karabük-Yenice kara yolu Melise mevkisinde kurulan kurban satış alanına çevre illerden ve ilçelerden gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını getirmeye başladı. Üreticiler kurbanlıklarını çadırlara ve kendilerine ayrılan noktalara yerleştirerek bayram öncesi satış mesaisine start verdi.

Hayvan hareketliliğinin başlamasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de pazar alanında harekete geçti. Alıcı ve satıcıların güvenliğini sağlamak amacıyla sahaya inen ekipler, kurban pazarını tek tek gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Polis ekipleri, özellikle nakit para akışının yoğun olduğu pazarda yaşanabilecek parada sahtecilik, tırnakçılık, tantanacılık ve yankesicilik gibi suç yöntemlerine karşı besicileri ve vatandaşları uyardı. Hayvan sahipleriyle birebir görüşerek güvenlik önlemleri hakkında tavsiyelerde bulunan ekipler, uyarılara yönelik hazırlanan bilgilendirme broşürlerini de pazar esnafına ve müşterilere dağıttı.