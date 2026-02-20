Karabük’te bir köprüye çıkarak atlamak isteyen kişi, çevredeki vatandaşlar ve polis ekiplerinin müdahalesine rağmen yere düştü. Yaralanan şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bayır Mahallesi Menderes Caddesi’nde meydana gelen olayda, M.D. isimli kişinin köprüye çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ve çevrede bulunan kişiler şahsı ikna etmeye çalıştı.

Bir süre ellerinden tutulup düşmesi engellenmeye çalışılan şahıs, montundan sıyrılarak aşağı düştü. O anlar çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.