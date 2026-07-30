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Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eskipazar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde hareket eden Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27-29 Temmuz tarihleri arasında il merkezi ile Eskipazar ilçesinde operasyonlar gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere yönelik düzenlenen dört ayrı baskında uyuşturucu imal ve ticaretine geçit verilmedi.

BOHÇA VE BAHÇELERDE ARAMA YAPILDI

Şüphelilerin üstlerinde, araçlarında ve ikamet bahçelerinde yapılan adli aramalarda; 73 kök kenevir bitkisi, 370 gram kubar esrar, 12 gram metamfetamin, 32 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 adet cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki sorguları tamamlandı. Karandaki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması adına uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.