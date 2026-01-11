Karabük’ün Yenice ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Güney köyü Kapançukur Mahallesi’nde meydana geldi. İ.M.’ye ait evin üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında evde büyük çapta hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.