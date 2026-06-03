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Olay, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 40 No’lu Sokak’ta meydana geldi. Son günlerdeki sağanak yağmur sonrası yamaçta toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle kopan toprak kütlesi eğimli araziden aşağı sürüklenerek istinat duvarını aşıp yola kadar ulaştı.

Bölgede zemindeki hareketliliğin sürdüğü gözlenirken, AFAD ekiplerinin yaptığı incelemelerde heyelanın fore kazıklarıyla güçlendirilendirilen yapılar için risk oluşturmadığı öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yola güvenlik şeridi çekti. Öte yandan dolgu toprakta meydana gelen heyelan dron ile görüntülendi.