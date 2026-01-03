Karabük / Kenan Kurar / Yeniçağ

Edinilen bilgilere göre, alzamer hastası olan yaşlı kadından haber alamayan yakınları, evin arka kısmındaki bahçede Zehra Bölüm’ü hareketsiz şekilde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İlk değerlendirmelerde Zehra Bölüm’ün soğuk havaya bağlı olarak donarak hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.

Yaşlı kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.