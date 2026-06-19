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Kaynak: İHA

Olay, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 2. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Kurt’u (60) babasına ait evin bahçesinde yerde hareketsiz yatar vaziyette gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kurt’un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Dursun Kurt’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, dut toplamak için ağacı silkelediği sırada fenalaştığı değerlendirilen Kurt’un son bir haftadır çevresindekilere kendisini hasta hissettiğini ve halsizlik yaşadığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.