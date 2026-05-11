Merkez, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle bir grup ile araçta bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada araçtaki 2 kişi defalarca kapıları açılarak darbedildi.

Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen şahıslar polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, darp anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.