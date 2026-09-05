Kaynak: İHA

Mehterler köyünün Okçular Mahallesi'nde henüz saptanamayan bir sebepten dolayı anız yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, yakındaki orman sınırına ve evlere doğru tehlike oluşturdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazöz sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası ve vatandaşların desteğiyle alevler ormana ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yaklaşık 25 dönümlük tarım arazisinin zarar gördüğü olayda bir samanlık tamamen yandı. Güvenlik güçleri çevrede önlem alırken, yangının çıkış sebebini bulmak amacıyla inceleme başlatıldı.