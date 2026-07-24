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Kaynak: İHA

Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen olayda, 3. kattaki balkonundan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Olay, ilçe merkezindeki Dolunay Sitesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 3. kattaki dairenin balkonunda bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Niyazi Eryiğit, beton zemine düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Eflani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eryiğit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, yaşlı adamın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.