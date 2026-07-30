Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Karabük Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ile Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik; Karabük Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İŞKUR'un paydaşlığıyla hayata geçirildi. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası önünde düzenlenen organizasyonda, fakülte ve meslek yüksekokullarından akademisyenler aday öğrencilerle doğrudan bir araya geldi.

AKADEMİSYENLERDEN BÖLÜM VE KARİYER REHBERLİĞİ

Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda üniversitenin akademik programları, eğitim ve sosyal imkanları ile kariyer fırsatları paylaşıldı. Geleceğin meslekleri, iş gücü piyasasının değişen ihtiyaçları, istihdam olanakları ve doğru kariyer planlaması üzerine değerlendirmeler yapılarak öğrencilerin tercih sürecine katkı sağlandı.

"BİLİNÇLİ TERCİH YAPMALARINI AMAÇLIYORUZ"

Süreçte doğru bilgiye ulaşmanın kritik öneme sahip olduğunu belirten Karabük Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Aydan, öğrencilerin kendi ilgi alanları ile hedefleri doğrultusunda karar vermelerini amaçladıklarını bildirdi. Aydan, bilim odaklı ve öğrenci merkezli eğitim anlayışını benimsediklerini vurgulayarak üniversitenin ulusal ve uluslararası başarılarını adaylarla paylaştıklarını ifade etti.

Karabük Üniversitesi'nin tercih dönemi boyunca aday öğrencilere yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.