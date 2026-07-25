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Kaynak: İHA

Baştan sona yenilenen terminalde iklimlendirme sistemi, sosyal alanlar ve hijyen şartları iyileştirilirken, yapının fiziki altyapısı da modernize edildi.

Karabük Belediyesi tarafından kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali yenileme çalışmaları tamamlandı.

31 Mart yerel seçimleri döneminde Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya’nın vaatleri arasında yer alan proje kapsamında, yıllardır çalışmayan iklimlendirme sistemi, hijyen sorunları bulunan tuvaletler ve çatı bölümünde kuş yuvalanmasından kaynaklanan sorunlar giderildi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, projenin tamamlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, seçim döneminde verdikleri sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Otogarın uzun yıllar ihmal edildiğini ifade eden Çetinkaya, kışın ısıtma, yazın ise soğutma sistemi bulunmayan ve hijyen sorunlarıyla gündeme gelen yapının kapsamlı bir çalışmayla modern hale getirildiğini kaydetti.

Yenilenen Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali, 3 bin 213 metrekare kapalı alan ve 66 metrekare teras alanıyla hizmet veriyor.

Terminalde çağdaş bilet satış ofisleri, bekleme salonları, yenilenen lavabolar, mescit, kafeterya, lokanta, kayıp eşya birimi, lostra, berber ve hediyelik eşya dükkânları yolcuların kullanımına sunuldu.

Yapının dış cephesi kompozit kaplamalarla yenilenirken, iç mekânda çatı makaslarının altı özel mesh tavan sistemiyle kapatılarak kuş yuvalanmasının ve buna bağlı hijyen sorunlarının önüne geçildi.

Yeni iklimlendirme sistemi, genişletilen otopark alanı, peyzaj düzenlemeleri ile güvenlik ve zabıta noktalarının da yer aldığı terminal, modern ulaşım hizmeti sunacak şekilde yeniden düzenlenerek vatandaşların kullanımına açıldı.