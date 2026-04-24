Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden reklam vermek suretiyle yatırım yaparak para kazanma vaadiyle dolandırılan bir kişinin ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan 11 aylık planlı çalışma sonucunda, bu yolla elde ettikleri suç gelirlerini paravan şirketler üzerinden kişi hesaplarına aktarıp oradan da kripto para borsalarında kaybetme yöntemiyle aklamaya çalıştıkları tespit edilen 27 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Karabük merkezli Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gümüşhane, Kocaeli ve Kütahya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 zanlı yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan 3'ü hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı, 4'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Soruşturma kapsamında, zanlıların Karabük ile 17 ilde 32 müştekiyi toplam 57 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.