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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, Karabük Ankara karayolunda seyir eden 41 AIS 937 plakalı kamyonet, Eskipazar Mermer kavşağına yakın noktada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 38,5 metre aşağı yuvarlandı ve ters döndü.

Kazada sürücü Ahmet Kaya (64) ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Şaziye Kaya (59) yaralandı. çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Ahmet Kaya'ya ilk müdahalede bulunmasının ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçta yolcu olarak bulunan Şaziye Kaya ise kaldırıldığı Eskipazar Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.