Karabasan’ın en büyük sırrı açığa çıktı: Çok şaşıracaksınız

Uzmanlar, karabasan'ın tarih boyunca mitler ve efsanelerle ilişkilendirildiğini, ancak bilimsel temellerinin son yıllarda aydınlatıldığını belirtti. Özellikle modern yaşamın getirdiği stres faktörleri, bu olayın sıklığını artırıyordu. Cleveland Clinic'in raporuna göre, dünya genelinde her üç kişiden birinin hayatında en az bir kez karabasan yaşadığı tahmin edilmişti.

Bu istatistik, konunun ne kadar yaygın olduğunu gösteriyordu.