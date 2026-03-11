Karabasan, halk arasında yaygın olarak bilinen ve korku uyandıran bir durumdur. Tıbbi adıyla uyku felci (sleep paralysis) olarak tanımlanır. Bu olay, uykuya dalma veya uyanma anında kişinin bilincinin tamamen açık olmasına rağmen vücudunu hareket ettirememesi ve konuşamaması ile karakterizedir. Genellikle birkaç saniye ile birkaç dakika arasında süren geçici bir durumdur ve tehlikeli değildir, ancak yoğun korku ve panik hissi yaratır.
Karabasan’ın en büyük sırrı açığa çıktı: Çok şaşıracaksınız
Karabasan olarak bilinen uyku felci, birçok insanın gecelerini kabusa çeviren bir durumdu. Bilim insanları, bu olayın REM uykusu ile uyanıklık arasındaki beyin geçiş hatasından kaynaklandığını belirledi. Stres, kaygı ve uyku düzensizliği gibi faktörler tetikleyici rol oynuyordu. İşte detaylar...Sinan Başhan
Uyku felci, REM (Hızlı Göz Hareketi) uykusu evresinde meydana gelen bir geçiş bozukluğundan kaynaklanır. REM uykusu sırasında beyin rüyaları görürken vücut kaslarını geçici olarak felç eder (REM atonia); bu, rüyaların fiziksel olarak hareket ettirilmesini önler ve kişiyi güvende tutar. Karabasan ise tam bu felç halinin devam ettiği sırada beyin uyanık hale geldiğinde oluşur: Beyin uyanmıştır ama vücut hâlâ "kilitli"dir.
Bu yüzden kişi çevresinin farkındadır, gözlerini hareket ettirebilir ama kollarını, bacaklarını veya sesini kontrol edemez. Cleveland Clinic ve NCBI gibi kaynaklara göre bu durum, uyku-uyanıklık döngüsündeki bir "aşırı örtüşme" (overlap) olarak açıklanır. REM uykusundan ani çıkış veya uykuya hızlı giriş (SOREM - Sudden Onset REM) tetikleyicidir.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Karabasan yaşayan kişiler genellikle şu belirtileri ifade eder:
• Vücudun tamamen hareketsiz kalması (geçici felç).
• Konuşamama veya ses çıkaramama.
• Göğüste ağır bir baskı veya ağırlık hissi (boğuluyormuş gibi).
• Yoğun korku, panik ve ölüm korkusu.
• Halüsinasyonlar: Odada bir varlık (karabasan, gölge, yaratık) hissetme, ses duyma veya birinin üzerine oturduğunu sanma.
• Nefes darlığı, terleme ve kalp çarpıntısı.
Bu halüsinasyonlar kültüre göre değişir; Türkiye'de "karabasan basması" olarak tarif edilirken, başka ülkelerde "cadı basması" veya "yaşlı cadı" gibi isimler alır.
KARABASAN'IN GİZEMLİ DÜNYASI
Araştırmacılar, karabasan olarak bilinen uyku felcinin, halk arasında yaygın bir korku kaynağı olduğunu ifade etti. Bu durum, bireylerin uykuya dalarken veya uyanırken vücutlarını hareket ettirememesiyle karakterize edilmişti. Genellikle kısa süren bu ataklar, yoğun korku ve halüsinasyonlarla eşlik ediyordu.
Uzmanlar, karabasan'ın tarih boyunca mitler ve efsanelerle ilişkilendirildiğini, ancak bilimsel temellerinin son yıllarda aydınlatıldığını belirtti. Özellikle modern yaşamın getirdiği stres faktörleri, bu olayın sıklığını artırıyordu. Cleveland Clinic'in raporuna göre, dünya genelinde her üç kişiden birinin hayatında en az bir kez karabasan yaşadığı tahmin edilmişti.
Bu istatistik, konunun ne kadar yaygın olduğunu gösteriyordu.
UYKU FELCİNİN BİLİMSEL KÖKENLERİ
Bilim insanları, karabasan'ın temel sebebinin REM uykusu evresiyle ilgili bir beyin hatası olduğunu ortaya koydu. REM uykusu sırasında, vücut kasları felç benzeri bir duruma girerek rüyaların fiziksel olarak yaşanmasını engelliyordu. Ancak uyanıklık anında bu felç hali devam ettiğinde, birey bilinçli haldeyken hareket edemiyordu. Scientific American dergisinde yayımlanan bir makalede, bu durumun uyanıklık ile REM uykusu arasındaki arayüzde meydana gelen basit bir beyin arızası olarak tanımlandığı ifade edildi.
Araştırmacılar, bu geçişin bozulmasının, stres, kaygı ve uyku yoksunluğu gibi etkenlerle tetiklendiğini vurguladı.Uzmanlar, karabasan'ın sadece bir uyku bozukluğu olmadığını, aynı zamanda psikolojik faktörlerle bağlantılı olduğunu belirtti.
Örneğin, düzensiz uyku saatleri, vardiyalı çalışma veya jet lag gibi durumlar, beyin ritmini bozarak bu atakları artırıyordu. NHS'nin açıklamalarına göre, insomnia ve bozulmuş uyku düzeninin karabasan riskini önemli ölçüde yükselttiği tespit edildi.
Ayrıca, narkolepsi, obstrüktif uyku apnesi ve bazı zihinsel sağlık sorunları gibi tıbbi koşullar da bu olayın altında yatan nedenler arasında yer alıyordu. Bilim insanları, genetik yatkınlığın da rol oynadığını, özellikle PER2 geni varyasyonlarının circadian ritimleri etkileyerek karabasan'ı tetiklediğini ifade etti.
DAN DENİS'İN DEĞERLENDİRMESİ
Yabancı bir uzman olarak, İngiltere'deki araştırmacı Dan Denis, karabasan'ın stresli yaşam olayları, kaygı ve uyku kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. Denis, yaptığı bir çalışmada, stres faktörlerinin uyku döngüsünü bozarak REM evresindeki dengesizliğe yol açtığını belirtti. "Stresli hayat olayları, anksiyete ve düşük uyku kalitesi, karabasan riskini artıran ana etkenlerdir," diye konuştu Denis. Bu görüş, The Conversation'da yayımlanan makalesinde detaylandırıldı.
Uzman, genetik faktörlerin de etkili olduğunu, ikizler üzerinde yapılan karşılaştırmalarda aynı genetik yapıya sahip bireylerde karabasan görülme oranının daha yüksek çıktığını vurguladı. Denis'e göre, bu durum bir "bilinç karışımı" olarak tanımlanmalıydı; çünkü beyin, uyanıklık ve rüya hali arasında sıkışıyordu.
Denis, karabasan ataklarının halüsinasyonlarla eşlik ettiğini ve bu halüsinasyonların üç kategoriye ayrıldığını ifade etti: İzinsiz giren varlık hissi, göğüste baskı ve bedensel hareket illüzyonları. Bu açıklamalar, karabasan'ın sadece fiziksel bir felç olmadığını, aynı zamanda yoğun duygusal bir deneyim olduğunu gösteriyordu.
Uzman, bu görüşlerini Japon araştırmacıların REM uykusu yoksunluğu deneyleriyle desteklediğini belirtti; bu deneylerde, REM kesintisi sonrası karabasan ataklarının arttığı gözlemlenmişti.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA SONUCU:
Hefnawy'ın Meta-AnaliziBilimsel bir araştırma olarak, 2024 yılında yayımlanan Hefnawy ve arkadaşlarının sistematik derleme ve meta-analizi, karabasan'ın yaygınlığını ve klinik özelliklerini inceledi. Araştırma, mevcut epidemiyolojik çalışmalar temelinde karabasan prevalansını hesapladı ve sonuçlar şaşırtıcıydı. Dünya genelinde yaşam boyu karabasan prevalansının yaklaşık yüzde 10 olduğunu, ancak bazı toplumlarda bu oranın yüzde 30'a kadar çıktığını gösterdi.
Hefnawy, bu durumun daha çok genç yetişkinlerde görüldüğünü ve kadınlarda erkeklere göre biraz daha yaygın olduğunu ifade etti.
Araştırma, karabasan'ın insomnia semptomları ve düşük uyku kalitesiyle güçlü bir korelasyon gösterdiğini ortaya koydu. Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi gibi araçlarla ölçülen verilere göre, uyku gecikmesi ve gündüz yorgunluğu, karabasan ataklarını öngören faktörler arasındaydı. Hefnawy'ın çalışması, stres ve travma sonrası stres bozukluğu gibi psikiyatrik durumların da riski artırdığını vurguladı.
Bu meta-analiz, karabasan'ın bidirectional bir ilişki içinde olduğunu; yani düşük uyku kalitesinin karabasan'ı tetiklediği gibi, karabasan ataklarının da uykuyu daha da bozduğunu belirtti. Araştırmacılar, gelecek çalışmalar için uzunlamasına tasarımlar önererek nedensellik ilişkisini aydınlatmayı hedefledi.
ÖNLEME VE TEDAVİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Uzmanlar, karabasan'ı önlemenin en etkili yolunun uyku hijyenini iyileştirmek olduğunu ifade etti. Düzenli uyku saatleri, rahat bir uyku ortamı ve ekranlardan uzak durmak gibi basit adımlar, atakları azaltıyordu. Cleveland Clinic, stres yönetimi için bilişsel davranışçı terapiyi önerdi ve bazı durumlarda antidepresan ilaçların REM uykusunu düzenleyerek yardımcı olduğunu belirtti. Atak sırasında küçük hareketlere odaklanmanın, felci sona erdirdiği gözlemlenmişti.
Bilim insanları, karabasan'ın tehlikeli olmadığını, ancak sık tekrarlarda tıbbi yardım alınmasını tavsiye etti. Bu durum, modern hayatın getirdiği baskıların bir yansıması olarak görüldü. Araştırmalar, lucid rüya tekniklerinin de kontrolü artırabileceğini gösterdi.
Sonuç olarak, karabasan'ın asıl sebebinin beyin geçiş hatası olduğu, ancak yaşam tarzı değişiklikleriyle yönetilebileceği ifade edildi. Bu keşifler, milyonlarca insanın gecelerini aydınlatıyordu.