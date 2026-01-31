Gecenin bir yarısı aniden uyanıp vücudunuzu hareket ettiremediğinizi, göğsünüzün üzerinde ağır bir baskı hissettiğinizi ve odada yabancı bir varlığın olduğunu hayal etmeniz önerildi.

Yüzyıllardır farklı kültürlerde "karabasan" olarak adlandırılan ve çeşitli efsanelere konu olan bu durum, modern tıp tarafından "İzole Uyku Felci" olarak tanımlandı.

Araştırmalar, bu durumun sanılanın aksine doğaüstü bir fenomen değil, tamamen biyolojik bir aksaklık olduğunu ortaya koydu.

Bilim dünyasında "uyku felci" olarak adlandırılan ve halk arasında karabasan olarak bilinen durumun, beynin uyku evreleri arasındaki geçiş hatasından kaynaklandığı kanıtlandı.

Uzmanlar, bu ürkütücü deneyimin mistik bir güçten ziyade, REM uykusu sırasında kasların geçici olarak felç kalmasıyla bağlantılı olduğunu ifade etti.

REM UYKUSUNDA SİSTEMSEL HATA

Bilimsel verilere göre uyku felci, beynin hızlı göz hareketi (REM) evresinden uyanıklık evresine geçerken yaşadığı bir senkronizasyon bozukluğu olarak kayıtlara geçti.

REM uykusu sırasında beyin, rüyaların fiziksel olarak dışa vurulmasını engellemek için vücut kaslarını geçici olarak felç etmekte Ancak kişi henüz bu evredeyken zihinsel olarak uyandığında, vücut bu komutu takip edemediği için hareket kabiliyeti kısıtlanmakta ve bu durum yoğun bir korku dalgasına yol açmakta.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BULGULAR

Harvard Üniversitesi’nden Psikolog Dr. Richard McNally, konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda uyku felci sırasında görülen halüsinasyonların kaynağına değindi.

McNally, beynin tehdit algılama merkezinin (amygdala) bu süreçte aşırı aktif hale geldiğini, bu nedenle kişinin etrafındaki gölgeleri veya sesleri birer tehlike olarak algıladığını belirtti.

California Üniversitesi'nden Sinirbilimci Dr. Baland Jalal, uyku felcinin nörolojik boyutunu şu sözlerle aktardı:

"Beyin, vücudun hareket etmediğini fark ettiğinde bu durumu mantıklı bir zemine oturtmaya çalışmaktadır. Göğüs kafesindeki baskı hissi, solunum kaslarının REM uykusundaki kısıtlı çalışmasıyla ilgilidir; ancak panik içindeki zihin, bunu üzerinde oturan bir 'varlık' olarak kurgulamaktadır."

Pennsylvania Üniversitesi Uyku ve Solunum Nörobiyolojisi Bölümü'nden Dr. Sigrid Veasey, düzensiz uyku saatlerinin ve yoğun stresin bu durumu tetikleyen ana unsurlar olduğunu vurguladı

Veasey, özellikle sırt üstü yatış pozisyonunun uyku felci yaşama olasılığını artırdığını klinik gözlemlerle paylaştı.