Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Karabağ Eintracht Frankfurt'u ağırladı.

CAN UZUN 10. DAKİKADA KARŞILIK VERDİ

Kritik maça Camilo Duran'ın 4. dakikada attığı golle hızlı başlayan Karabağ, skor üstünlüğünü çok koruyamadı. Milli oyuncu Can Uzun 10. dakikada skora eşitliği getiren golü kaydetti.

DURAN UMUTLARI YENİDEN TAZELEDİ

İlk yarı 1-1'lik beraberlikle geçilirken Alman ekibi 78'de CHaibi'nin penaltıdan attığı golle öne geçti.

Tam umutlar azaldı derken Duran ikinci kez sahneye çıkarak bu gole 2 dakika sonra jet hızıyla cevap verdi ve Karabağ yeniden maça tutundu.

KARABAĞ 90+4'TE FRANKFURT'U YIKTI

Mücadelenin uzatma dakikalarında ise Mustafazade 90+4'te ağları havalandırarak Karabağ'ı sevince boğdu.

Bu golle birlikte sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Karabağ puanını 10'a yükselterek Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir üst turun kapısını araladı.

Tarihinin en büyük başarısını elde etmeye çok yaklaşan Karabağ'da maç sonu galibiyet sevinci coşkuyla kutlandı.

GALATASARAY'IN DA RAKİBİ FRANKFURT ELENDİ

Galatasaray'ın da rakipleri arasında yer alan Can Uzun'un forma giydiği Eintracht Frankfurt ise bu sonuçla Devler Ligi'nin dışında kaldı.