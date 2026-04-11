Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde İstanbul istikametindeki Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılması nedeniyle 1. ve 2. şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerindeki Yarbaşı Viyadüğü'nde yürütülen derz değişim çalışmaları sebebiyle trafik akışı Adana istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Muğla-Marmaris Ayrımı-Ortaca yolunun 52-53. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-17. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20-22. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Balıkesir Güneybatı Çevre Yolu'nun 33-35. kilometrelerindeki yol çalışmaları nedeniyle trafik akışı Edremit-Balıkesir istikametinde tek yol üzerinden gidiş-geliş şeklinde kontrollü gerçekleştiriliyor.İzmit-Yalova yolunun 15-16. kilometrelerinde Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) tarafından drenaj hattı yapım çalışmaları yürütülüyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 18-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü devam ediyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 9. kilometresindeki bağlantı kolunda yürütülen yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları dolayısıyla trafik çalışmalar süresince kısa aralıklarla ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrollü sağlanıyor.