İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ihalelerindeki yolsuzluk iddialarıyla başlayan soruşturma, Çorlu’daki bir at çiftliğine kadar uzandı. Firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın şirketi üzerinden alınan safkan İngiliz kısrağı Louversey ve yavrusu, TMSF tarafından açık artırmayla satışa çıkarıldı.

BİR SOY AĞACININ SAVCILIK DOSYASINA GİRİŞİ

​Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın köşe yazısında 2014 yılında Fransa’da doğan, İrlanda menşeili güçlü kan hattına (Arcona x Albisola) sahip olan Louversey, yarış hayatında beklenen büyük başarıları yakalayamasa da Türkiye’de bambaşka bir hikayenin öznesi olduğunu tek tek anlattı.

2024 yılında 15 bin euro bedelle Türkiye’ye damızlık olarak getirilen kısrak, İBB soruşturmasının kilit ismi Emrah Bağdatlı’ya ait Karpuz Danışmanlık envanterine kaydedildi.

​MİLYONLUK İHALELER VE ŞÜPHELİ TRANSFERLER

​İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Louversey’in mülkiyetinin arkasındaki devasa para trafiğini de gözler önüne seriyor. Karpuz Danışmanlık, İBB iştiraklerinden aldığı ihalelerle ani bir kazanç artışı yaşadı. Şüpheli para transferleri, "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" ve "suç örgütü finansmanı" kapsamında değerlendirildi.

​Firari patron Emrah Bağdatlı’nın izine ulaşılamazken, şirkete kayyum atandı ve varlıkları TMSF denetimine geçti.

​RIZA ZARRAB’IN ATIYLA AYNI AKIBET

​Geçmişte Rıza Zarrab’ın şirketlerine el konulduğunda, şampiyon at "Dayım Benim" de aynı kaderi paylaşarak TMSF’ye devredilmişti. Şimdi Louversey ve 2025 doğumlu tayı da 24 Mart’ta TMSF’nin Esentepe’deki merkezinde yeni sahiplerini arayacak.

​Bağdatlı’nın envanterinde yer alan diğer iki at, Ronin ve Crispi'nin de uzun süredir pistlerden uzak olduğu öğrenildi.

NEDEN ATLAR?

​Mali suç uzmanlarına göre, yarış atları sadece bir hobi değil, uluslararası suç ağları için "yüksek riskli varlık" grubunda yer alıyor. Avrupa ve ABD’deki (özellikle İtalya’daki Camorra gibi suç örgütleri) soruşturmalarında atların tercih edilme sebepleri şöyle sıralanıyor:

​Lüks bir mülk olarak kolayca yer değiştirebilir.

​Gerçek piyasa değerini kağıt üzerinde manipüle etmek kolaydır.

​Meşru bir sektör (atçılık) üzerinden kara paranın sisteme sokulmasını sağlar.