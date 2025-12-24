İktidara yakınlığı ile dikkat çeken Can-Ciner Holding’e kara para operasyonu gerçekleştirilmiş, Habertürk medya grubuna ise kayyum atanmıştı.

GÖKSAL AŞAN İSTİFA ETTİ

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları yönünden soruşturmada Can Holding yetkilileri dışında Kenan Tekdağ da dahil olmak üzere 10'dan fazla kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma devam ederken ise kurumda yer alan iktidara yakın avukat Rezan Epözdemir de tutuklanmıştı. Soruşturmada iddianame ise henüz hazırlanmadı. Ancak soruşturma devam ederken, 7 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı görevinde bulunan Prof. Göksel Aşan, 19 Kasım'da istifa etti.

"İFADE VERDİ"

Ensonhaber canlı yayınında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, Aşan'ın Can Holding soruşturması nedeniyle istifa ettiğini iddia etti. Kütahyalı, Aşan'ın Can Holding'ten rüşvet aldığı iddiası ile de geçtiğimiz günlerde 'şüpheli' olarak ifade verdiğini öne sürdü.

Kütahyalı şunları dile getirdi:

"Bunu ilk kez açıklıyorum Medyada bu gerçek, ilk kez ifade ediliyor Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi eski Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Can Holding’ten rüşvet aldığı (düzenli maaşa bağlandığı) iddiasıyla bu soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde şüpheli olarak ifadeye alındı.

Hala 'hükümete yakın isimler kayrılıyor' deniliyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, maliye profesörüdür. Görevinden affını talep ederek ayrıldı. Kamuoyunda tanınmadığı için fazla konuşulmadı.

Göksel Aşan, Can Holding şoruşturmasında şüpheli olarak ifade verdi ve o soruşturma ilerliyor. Burada dosyayı kapatalım olmadı. Bu çok önemli."