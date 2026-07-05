Kaynak: İHA

Bayburt'a bağlı Arpalı beldesinden geçen Çoruh Nehri'nin sığ bölgelerinde yiyecek arayışına çıkan bir kara leylek, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına takıldı. Su kenarında avını dikkatle takip eden kuşun nehirdeki hareketleri anbean kaydedildi.

Uzun gagasıyla suyu tarayarak balık yakalamaya çalışan leylek, nehirdeki bir balığa usulca yaklaştı. Ancak hedefindeki balık, ani bir manevrayla leyleğe yem olmaktan son anda kurtuldu. Avını kaçırmasına rağmen arayışını sürdüren kara leyleğin, kısa süre sonra başka bir balığı yakalayarak beslendiği anlar görüntülere yansıdı.

Kefal ve sazan gibi tatlı su balığı türleri açısından oldukça zengin olan Çoruh Nehri, kara leylek ve benzeri pek çok göçmen ve yabani kuş türü için önemli bir doğal beslenme koridoru oluşturuyor. Genellikle ormanlık alanlardaki akarsu, dere ve sulak bölgeleri mesken tutan bu leylek türü; balık, kurbağa, böcek ve küçük sürüngenlerle besleniyor.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi'nde yer alan kara leylek, "En Az Endişe Verici (Least Concern-LC)" kategorisinde bulunuyor.