Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen nakliye ihalelerinde kamu zararına yol açıldığı öne sürüldü. Bu kapsamda gözaltına alınan 21 şüpheliden 5’i, “edimin ifasına fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlarından tutuklanırken, 16 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18 İHALE MERCEK ALTINDA

Soruşturma dosyasına göre, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı’na bağlı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğü’nde görev yapan bazı personelin, hizmet alımı yapılan firma sahipleriyle anlaşarak menfaat temin ettiği tespit edildi. Usulsüzlüklerin 2019-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 18 ayrı ihalede yapıldığı belirtildi.

Hakediş belgelerinde araç sayıları ve kilometre miktarlarının kasıtlı olarak yüksek gösterildiği, bu yöntemle firmalara yersiz ödemeler yapıldığı iddia edildi.

KAMU ZARARI 23,5 MİLYON TL

Yürütülen incelemelerde, Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin tespitleri doğrultusunda oluşan kamu zararının 23 milyon 578 bin 505 TL olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda, aralarında 6 askeri personelin de bulunduğu toplam 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.