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Kaynak: Haber Merkezi

Milli Mücadele yıllarında cepheden cepheye koşan, hem savaş meydanlarında mücadele eden hem de yaralı askerlere yardım eden Kara Fatma'nın destansı yaşam öyküsü, "Mahi" adıyla sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Safe Media ile Statü Prodüksiyon ortak yapımcılığında hayata geçirilen filmin yönetmenliğini Hakan Kurşun üstlenirken, senaryosu araştırmacı yazar İlknur Bektaş tarafından kaleme alındı.

Filmin oyuncu kadrosunda Aslı Tandoğan, Burak Hakkı, Ahmet Kayakesen ve Ali Oğuz Şenol yer alıyor. Güçlü hikâyesi, dönem atmosferini titizlikle yansıtan prodüksiyon anlayışı ve tarihi gerçeklere bağlı anlatımıyla "Mahi", Türk sinemasının dikkat çeken dönem yapımları arasında gösterilmeye aday.

Film, Balkan Harbi'nden başlayarak Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasına kadar uzanan süreçte Kara Fatma'nın fedakârlıklarını, Mustafa Kemal Atatürk ile yollarının kesişmesini, cephede verdiği mücadeleyi ve Türk kadınının bağımsızlık savaşındaki kritik rolünü beyazperdeye taşıyacak.