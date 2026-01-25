Kara delikler nasıl bu kadar hızlı devleşti? Gizem çözüldü… Yeni araştırma sırrı ortaya çıkardı

Kara delik, uzay-zamanda kütleçekiminin o kadar aşırı güçlü olduğu bir bölgedir ki, ışık dahil hiçbir şey (madde ya da enerji) bu bölgeden kaçamaz. Bu bölgeye "olay ufku" denir ve kara deliğin görünmez sınırıdır. İçine giren her şey sonsuza dek sıkışır ve "tekillik" adı verilen sonsuz yoğunluklu bir noktada yok olur (Bildiğimiz fizik kurallarına göre).