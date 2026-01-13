Kar yiyen çocuklar aman dikkat: Tadı tatlı ama sonucu acı: Uzman isim uyardı

Donma aşaması: Bulut içindeki sıcaklık 0 °C'nin altına (genellikle -10 °C ile -20 °C arası) düştüğünde, su damlacıkları donar ve buz kristalleri oluşur. Bu kristaller genellikle altıgen (6 köşeli) simetrik yapıdadır, çünkü su moleküllerinin doğal bağlanma şekli budur.

Büyüme ve birleşme: Kristaller havadaki nemi çekerek büyür, birbirine yapışır ve daha büyük kar taneleri haline gelir (bazen çapı birkaç cm'ye ulaşabilir).

Yağış: Ağırlaşan taneler buluttan ayrılarak yere iner. Eğer yol boyunca hava biraz ısınırsa eriyip yağmur veya sulu sepken olur; soğuk kalırsa kar olarak ulaşır.