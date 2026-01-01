Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gelişmelerin 7/24 esasına göre takip edildiği, sahadan alınan anlık veriler doğrultusunda ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak ihbarlara müdahale edildiği belirtildi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD Başkanlığı ile il afet ve acil durum yönetim merkezleri bünyesindeki afet gruplarının aktif hale getirildiği, çalışmaların yakın iş birliği içinde sürdürüldüğü kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1-2 Ocak'ta kar yağışı nedeniyle 27 il için sarı kodlu uyarı verdiği hatırlatılan açıkamada; 1-5 Ocak arasında Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'de yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek tedbir çağrısı yapıldı.

Devam eden çalışmalara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Yoğun kar yağışının yaşandığı illerimizde 112 Acil Çağrı Merkezlerine toplam 1.987 ihbar ulaşmış olup ilgili ekiplerimiz tarafından müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Yoğun kar yağışının yol açtığı olumsuzluklarla mücadele kapsamında toplam 35 bin 531 personel, 10 bin 163 araç/iş makinesi görev yapmaktadır. Hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 2 bin 688 kişi ilgili ekiplerimiz tarafından güvenli bölgelere tahliye edilmiştir.

'ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

23 ilimizde, 6 bin 189 kırsal mahalle ve köy yolları ile 3 karayolu (Adıyaman- Sincik, Diyarbakır-Adıyaman, Adana-Kayseri) olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapalıdır. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanmış olan karayollarında Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, mahalle ve köy yollarında il özel idareleri ve belediyelerin ekipleri tarafından başlatılmış olan çalışmalar devam etmektedir. 14 ilimizde toplam 43 bin 547 aboneye elektrik verilememekte olup, enerji kesintilerini gidermeye yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlarımıza yönelik 6 bin 196 paket içme suyu, 3 bin 210 paket kumanya, 620 battaniye, 11 bin 495 sıcak/soğuk içecek, 3 bin 100 porsiyon çorba, 14 bin 760 ikram malzemesi dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

'ÇOBANI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

31 Aralık 2025 tarihinde, Artvin ilimiz Ardanuç ilçesi Zekeriya Köyünde çığ olayı meydana gelmiş, çobanlık yapmakta olan üç kişi kar kütlesinin altında kalmıştır. İlgili bölgede yürütülmekte olan arama-kurtarma çalışmaları neticesinde çığ altında olan iki kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kalan bir kişiye ulaşmaya yönelik arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

'153 KİŞİ KAMU KURUMUNA ALINDI'

Van ilimizin Çatak İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, mahalle sakinlerinden üç kişi evlere doğru gelen kar kütlesinin altında kalmış, kar kütlesinin altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan bir kişi vefat etmiş, iki kişinin ise tedavisi devam etmektedir. Mahallede risk taşıdığı değerlendirilen 22 hanede yaşayan 153 vatandaşımız tedbiren kamu tesislerine alınmıştır."

AFAD, vatandaşları buzlanma, don, tipi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaya ve yetkili kurumların uyarılarını dikkate almaya çağırdı.