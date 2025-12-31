Kar yağışı nedeni ile bazı şehirlerde eğitime ara verildi. Bu gelişme sonucu bir skandal ortaya çıktı.

Ücretli Öğretmenler Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre kar tatili nedeniyle işlenemeyen derslerin ücretleri öğretmenlerden iade istendi.

'TAM GÜN İADE ALINMASI GEREKMEKTE'

Paylaşılan mesajda, 29 Aralık 2025 öğleden sonra başlayan ve 30–31 Aralık tarihlerinde devam eden kar tatili gerekçe gösterildi. Talimatta, “Ek ders karşılığı ücretli öğretmenlerimizden, öğleden sonra dersi olanların kaç saati varsa ve 30 Aralık 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihlerinde tüm ek ders karşılığı ücretli öğretmenlerden tam gün iade alınması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

Mesajda iade sürecinin ayrıntılarına da yer verildi. Buna göre, öğretmenlerin iade edecekleri tutarı saatlik 140,89 TL üzerinden kendilerinin hesaplaması istendi. Hesaplanan meblağın Silopi Malmüdürlüğü’ne ait olduğu belirtilen IBAN numarasına, “2025 Aralık ayı ek ders iadesi” açıklamasıyla yatırılması ve ödeme dekontunun PDF formatında ilgili birime iletilmesi şart koşuldu.